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22:00, 21 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Луганщина получит новогоднюю посылку от Орловщины.



- Орловские спасатели получили подарок к профессиональному празднику.



- В 2022 году орловский кластер легкой промышленности помог 40 предпринимателям.



- Орловские дорожники справились с очисткой федеральных трасс.



- В Орле остановился поезд Деда Мороза.



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