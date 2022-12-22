В Орловской области подростки помогли задержать рецидивиста, укравшего алкоголь

|
|Главная » Новости
10:30, 22 декабря 2022 года
В Орловской области подростки помогли задержать рецидивиста, укравшего алкогольМужчина похитил продукцию из магазина.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в Новосиле. Работники супермаркета сообщили полицейским, что неизвестный мужчина пронес под курткой мимо кассы алкоголь, а его действия заметили трое несовершеннолетних ребят.
Стражи порядка выяснили, что вором оказался ранее судимый 37-летнйи местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Сергей СИЛАЕВ