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10:30, 22 декабря 2022 года В Орловской области подростки помогли задержать рецидивиста, укравшего алкоголь Мужчина похитил продукцию из магазина.





УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в Новосиле. Работники супермаркета сообщили полицейским, что неизвестный мужчина пронес под курткой мимо кассы алкоголь, а его действия заметили трое несовершеннолетних ребят. По информации пресс-службы, инцидент произошел в Новосиле. Работники супермаркета сообщили полицейским, что неизвестный мужчина пронес под курткой мимо кассы алкоголь, а его действия заметили трое несовершеннолетних ребят. Стражи порядка выяснили, что вором оказался ранее судимый 37-летнйи местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.





Сергей СИЛАЕВ





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