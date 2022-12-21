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20:25, 21 декабря 2022 года Луганщина получит новогоднюю посылку от Орловщины Груз отправится к месту назначения этой ночью.





Этой ночью из Орла в Луганск отправится большой новогодний гуманитарный груз. Подарки повезут орловские "единоросы". В груз вошли сотни разных новогодних наборов: для солдат и детей-сирот из двух местных интернатов. Традиционно посылка включает в себя продуктовые наборы, медикаменты, теплую одежду и спецсредства для военных. Специально к празднику маленькие орловцы подготовили письма с новогодними поздравлениями, которые тоже передадут адресатам.



Также во время визита запланировано несколько важных встреч. Луганскому Совету народных депутатов предложат подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Луганщиной и Орловщиной.





Антон Киселёв





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