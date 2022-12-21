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19:45, 21 декабря 2022 года Орловские дорожники справились с очисткой федеральных трасс Испытание первыми снегопадами прошли сотрудники ФКУ Упрдор Москва-Харьков.





На федеральных трассах, проходящих через Орловскую область, оперативно справились с последствиями первых снегопадов. Обошлось без ДТП, а проезжая часть была расчищена в первые сутки.



За уборку дорог отвечали сотрудники ФКУ Упрдор Москва-Харьков. В их ведении почти 400 километров федеральных трасс в Орловской области. Круглосуточные дежурства продлятся до весны.



В случае нештатных ситуаций можно обратиться за помощью в диспетчерскую службу Упрдора по телефонам: 8 (4862) 75-07-69; 8 919 260 78 65.





Антон Киселёв





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