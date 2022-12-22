четверг 22.12.2022 13:39:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:00, 22 декабря 2022 года

Орловские спасатели получили подарок к профессиональному празднику

Расширился автопарк регионального подразделения МЧС.


27 декабря в стране отмечается День спасателя Российской Федерации. Орловские сотрудники ГУ МЧС получили к этой дате подарок – новые спецмашины. Автопарк пополнили автоцистерны, передвижная мастерская техобслуживания, автобус, экскаватор-погрузчик.

Профессиональный праздник под занавес года – хороший повод оценить результаты работы. По сравнению с 2021-м статистика улучшилась: не зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации, почти на 20% сократилось число погибших при пожаре.

Итоги работы подвели и в системе мероприятий гражданской обороны. Было проведено более 800 учений и тренировок по предупреждению и ликвидации ЧС. Комплексная работа направлена на беженцев. Сегодня в 36 пунктах временного размещения находятся 1 037 человек, включая 285 детей.


Екатерина Габова
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.