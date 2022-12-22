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11:00, 22 декабря 2022 года Орловские спасатели получили подарок к профессиональному празднику Расширился автопарк регионального подразделения МЧС.





27 декабря в стране отмечается День спасателя Российской Федерации. Орловские сотрудники ГУ МЧС получили к этой дате подарок – новые спецмашины. Автопарк пополнили автоцистерны, передвижная мастерская техобслуживания, автобус, экскаватор-погрузчик.



Профессиональный праздник под занавес года – хороший повод оценить результаты работы. По сравнению с 2021-м статистика улучшилась: не зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации, почти на 20% сократилось число погибших при пожаре.



Итоги работы подвели и в системе мероприятий гражданской обороны. Было проведено более 800 учений и тренировок по предупреждению и ликвидации ЧС. Комплексная работа направлена на беженцев. Сегодня в 36 пунктах временного размещения находятся 1 037 человек, включая 285 детей.





Екатерина Габова





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