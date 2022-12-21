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18:53, 21 декабря 2022 года Орловские налоговики совершенствовались в игровой форме Этому был посвящен спецпроект ФНС "Налоговый Хакатон".





В этом году в ФНС создали проект для регионов "Налоговый Хакатон". Налоговики устраивают мозговой штурм и предлагают свои варианты усовершенствования работы с гражданами, взаимодействия между подразделениями, создания общего командного духа.



Не остались в стороне и орловские сотрудники ФНС. В конкурсе приняли участие 35 специалистов, объединенных в пять команд. Помимо решения рабочих задач налоговики продемонстрировали мастерство кулинарии.





Даниил Борисов





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