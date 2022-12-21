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20:35, 21 декабря 2022 года В Орле остановился поезд Деда Мороза Он пробудет в областной столице до завтрашнего вечера.





21 декабря на станцию "Орел" прибыл поезд Деда Мороза. Внутри состава - настоящая сказка: здесь и волшебный лес, и настоящая выездная резиденция зимнего волшебника. Поезд пробудет в областной столице до завтрашнего вечера. Подробнее - сюжете Юлии Сулим.





Юлия Сулим





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