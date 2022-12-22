В Орле на установку новых цифровых камер потратили почти 5 миллионов рублей

Оборудование появилось в 2022 году.

Александр Костин на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Об этом рассказал начальник регионального управления по делам гражданской оборонына заседании комиссии по профилактике правонарушений.

В рамках комплекса "Безопасный город" в Орле меняют устаревшие камеры на новые в общественных местах, жилых комплексах и микрорайонах. В уходящем году на эти цели выделили 4 миллиона 950 тысяч рублей.

В итоге цифровые камеры видеонаблюдения появились в районе сквера Ермолова, на площади Жукова, улице Ленина, 43, улице Гостиной, 2А и улице Комсомольской, 31.

Помимо этого, в УМВД России по Орловской области установили новое серверное оборудование и обновили программное обеспечение, позволяющее подключить дополнительно 100 камер.