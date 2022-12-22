В Орле 22 декабря отключат горячую воду и отопление на Комсомольской и Планерной

Публикуем список адресов.

Сегодня с 10.00 до 17.00 из-за ремонта теплотрассы отопление отключат в четных домах 376 – 406 на улице Комсомольской. На улице Планерной тепла не будет в домах 39, 43, 45, 47, 49, 51.

С 9.00 до 16.00 горячей воды из-за чистки бойлера не будет у жителей улицы Комсомольской – в четных домах с 300 по 334 и доме 338.