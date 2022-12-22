Орловская область приняла более 5 тысяч беженцев с февраля

Каждый четвертый – ребенок.

Такую информацию представили на заседании в областной администрации, где подвели итоги деятельности подсистемы РСЧС в 2022 году.

С 19 февраля на территорию региона прибыл 5 491 человек, из которых 1 456 – дети. Сейчас в Орловской области размещено 2 240 человек, из них 605 детей. В пунктах временного размещения проживают 1 037 человек, в том числе 285 несовершеннолетних.

– Уходящий год прошел в условиях режима чрезвычайной ситуации, связанной с приемом вынужденных переселенцев и выполнением гуманитарных задач. Пристальное внимание было уделено приоритетным направлениям в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, - сказал губернатор региона Андрей Клычков.