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11:45, 22 декабря 2022 года Красный мост Орла продолжают разбирать Идет демонтаж центрального пролета.





Реконструкция Красного моста в Орле продолжается. Сейчас рабочие ведут демонтаж центрального пролета, снято две секции из восьми.



- Параллельно ведутся работы по расширению Красного моста на сходах в Заводской и Железнодорожный районы. Процесс идет поэтапно: сперва собираются подмостки и монтируется опалубка для будущей проезжей части и тротуаров, далее армируются плиты для последующего монтажа консолей, - рассказали в администрации Орла.



Срок сдачи Красного моста - ноябрь 2023.





Ольга СУПОНЕВА





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