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13:00, 22 декабря 2022 года В орловской библиотеке Бунина презентовали книгу о последних гардемаринах Ее автор Никита Кузнецов собрал истории молодых моряков, которые в 1917 ушли в плавание на крейсере "Орел".





Последним гардемаринам, в том числе уроженцам Орла, посвящается. В библиотеке им. Бунина прошла презентация книги "Константин Федоров "Из дали прошлого - воспоминания гардемарина".

Тему морской флотилии продолжили в военно-историческом музее, там уже открылась выставка посвященная истории морской флотилии.

Татьяна Тимохина знает подробности.





Татьяна Тимохина





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