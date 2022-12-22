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12:30, 22 декабря 2022 года В 909 квартале Орла иномарка сбила школьницу Девочка госпитализирована с травмами.









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- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - пояснили в отделе пропаганды орловской Госавтоинспекции.

12-летняя девочка госпитализирована после того, как попала под колеса иномарки. ДТП случилось накануне, 21 декабря, в 909 квартале Орла.Подробнее о происшествии рассказали в региональном УГИБДД. Все случилось на Кромской улице в темное время суток. Водитель на "Шевроле Лачетти" не затормозил вовремя и снес школьницу. Дорогу она переходила в неположенном месте.- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - пояснили в







Ольга СУПОНЕВА





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