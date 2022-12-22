Орловцев за поддержку поблагодарили бойцы спецназа

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12:10, 22 декабря 2022 года
Орловцев за поддержку поблагодарили бойцы спецназаВидеозаписью с обращением к землякам поделился губернатор Андрей Клычков.
Военнослужащие поблагодарили жителей Орловской области за гуманитарный груз, поддержку, письма. Спецназовцы записали видеообращение к жителям.
- Выражаем благодарность за предоставленную помощь, за теплые слова, за вашу искренность и доброту. Берегите себя, победа будет за нами! - обратились бойцы к орловцам.
Этой видеозаписью поделился в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.
- После таких поездок, когда своими глазами видишь, как живут наши воины, хочется помогать еще больше и еще активнее. И мы будем оказывать бойцам всю необходимую поддержку. Каждый вклад в сбор посылок солдатам – это шаг на пути успешного завершения боевых действия и скорейшего возвращения героев домой. Нам всем нужно держать строй – и мыслями, и делом. Только так сможем победить, - отметил глава Орловщины.
Ольга СУПОНЕВА