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12:10, 22 декабря 2022 года

Орловцев за поддержку поблагодарили бойцы спецназа

Видеозаписью с обращением к землякам поделился губернатор Андрей Клычков.


Военнослужащие поблагодарили жителей Орловской области за гуманитарный груз, поддержку, письма. Спецназовцы записали видеообращение к жителям.

- Выражаем благодарность за предоставленную помощь, за теплые слова, за вашу искренность и доброту. Берегите себя, победа будет за нами! - обратились бойцы к орловцам.

Этой видеозаписью поделился в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

- После таких поездок, когда своими глазами видишь, как живут наши воины, хочется помогать еще больше и еще активнее. И мы будем оказывать бойцам всю необходимую поддержку. Каждый вклад в сбор посылок солдатам – это шаг на пути успешного завершения боевых действия и скорейшего возвращения героев домой. Нам всем нужно держать строй – и мыслями, и делом. Только так сможем победить, - отметил глава Орловщины. 


Ольга СУПОНЕВА
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