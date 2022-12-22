В Орловской области запретили запуск фейерверков на Новый год

Решение о запрете салютов во время проведения мероприятий принято на заседании оперштаба.

Фейерверки и салюты в новогоднюю ночь 2023 в Орловской области запретили запускать во время мероприятий, которые организуют для людей органы госвласти и местного самоуправления.

Что касается "бытовых" салютов, то физическим и юридическим лицам рекомендовано воздержаться от их запуска.