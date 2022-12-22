В Орловской области нет ни одного подростка с диагнозом алкоголизм

А вот единичные случаи отравления алкоголем есть. О недетской болезни мы поговорили с заведующей отделением профилактики Орловского наркологического диспансера Ольгой Прытковой.

Если у ребенка нет увлечений он будет больше подвержен риску пристрастится к алкоголю, уверены медики. Но на Орловщине нет ни одного случая, когда диагноз алкоголизм был бы поставлен подростку, зафиксированы единичные отравления от разового употребления.



О недетской болезни мы поговорили с заведующей отделением профилактики Орловского наркологического диспансера Ольгой Прытковой.