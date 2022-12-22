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14:00, 22 декабря 2022 года Сотрудники ПВР в "Орловчанке" получили награду губернатора В санатории проживает больше сотни беженцев, покинувших территорию Донбасса.









Грамоты вручил замгубернатора Владимир Ивановский, их получили 12 человек - работники санатория. По коллектив и дальше продолжит ответственно трудиться, чтобы беженцы чувствовали поддержку и заботу.



Всего с февраля месяца "Орловчанка" приняла более 300 беженцев: это жители ДНР, ЛНР и Украины. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил грамотами работников, которые трудятся в пункте временного размещения беженцев в "Орловчанке". В санатории живет наибольшее количество переселенцев в Донбасса, больше сотни человек. Есть среди них дети.Грамоты вручил замгубернатора Владимир Ивановский, их получили 12 человек - работники санатория. По словам директора "Орловчанки" Марины Горяйновой,





Ольга СУПОНЕВА





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