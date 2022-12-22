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14:30, 22 декабря 2022 года В Орле обнаружены несанкционированные елочные базары В Северном районе города выявлено три нелегальных торговых точки.





В Орле продолжается предновогодняя торговля елками и соснами. Однако помимо официальных базаров, в городе открылись и нелегальные точки по продаже праздничных деревьев. Так, в Северном районе выявили три неофициальных места продажи.



Как рассказали в администрации Орла, рейды по выявлению нелегальных елочных базаров проходят сейчас во всех районах города. Нарушителям грозят штрафы.



- По одному случаю составлен протокол. Ответственность предусматривает штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. При рубке деревьев крупными партиями административное правонарушение может превратится в уголовное дело, - отметили в пресс-службе горадминистрации.



Всего работает в городе 12 официальных елочных базаров. Где купить сосну, ель или пихту, читайте здесь.









Ольга СУПОНЕВА





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