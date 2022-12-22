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14:15, 22 декабря 2022 года Орел принимает Всеросийсский турнир по спортивной акробатике на Кубок Клавдии Наумовой За награды состязаются 400 спортсменов.





Орел принимает Всеросийсский турнир по спортивной акробатике на Кубок Заслуженного тренера России Клавдии Михайловны Наумовой. Сегодня - второй день состязаний. За награды борются 400 спортсменов.



Мы побывали на параде красоты и грации.





Юлия Опанасюк





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