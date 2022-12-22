В Орловской области цены на частный дом ниже среднероссийских в полтора раза

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15:30, 22 декабря 2022 года
В Орловской области цены на частный дом ниже среднероссийских в полтора разаВ регионе жилье можно приобрести за четыре миллиона рублей.
По данным телеграм-канал "Телеграммы из Орла" за 2022 год, средняя цена частного домовладения на Орловщине составила около четырех миллионов рублей. В среднем по стране за жилье не в многоквартирном доме придется отдать шесть миллионов.
В Центральном федеральном округе дачу или коттедж удастся купить не дороже 4 миллионов лишь в шести регионах: Рязанской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Ивановской и Орловской областях. На Орловщине за год цены на частные дома подросли на 14%, а по России этот показатель увеличился на 20%.
В Московской области на собственный дом придется накопить 14,4 миллиона рублей, а в столице – 21,8 миллиона.
Сергей СИЛАЕВ