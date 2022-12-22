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15:00, 22 декабря 2022 года Коренная москвичка успешно занимается козоводством на орловской земле На ферме Виктории Храмцовой производятся молочные продукты на основе козьего молока. Особая гордость - твердый сыр "Квазар".





10 лет назад москвичка Виктория Храмцова перебралась из столицы на Орловщину с целью основать ферму. Сегодня у нее настоящее агропредприятие, в основе которого - козы. Главный продукт - твердый сыр "Квазар". Как развивалось производство и как в этом помогает государство - в сюжете Анны Вайсергисер.





Анна Вайсергисер





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