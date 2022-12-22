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16:00, 22 декабря 2022 года Орловскому центру детского развития "Вера и Возрождение" исполнилось 10 лет Он специализируется на работе с ребятами с особенностями развития.





Десять лет назад в центре насчитывалось 30 воспитанников.

В настоящее время обучение и реабилитацию здесь проходит 230 человек. Работу с ребятами ведут 25 педагогов различных направлений.





Сергей СИЛАЕВ





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