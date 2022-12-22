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16:30, 22 декабря 2022 года Орловская картошка оказалась качественной Россельхознадзор проконтролировал почти 34 тысячи тонны продукта.





Россельхознадзора проверили 27 940 тонн семенного картофеля и 5 991 тонну продовольственного. По информации пресс-службы управления ведомства, специалисты провели мониторинг состояния семян и продовольственного картофеля на территории Орловщины. Сотрудникипроверили 27 940 тонн семенного картофеля и 5 991 тонну продовольственного. По итогам проверки в шести картофелеводческих хозяйствах региона карантинных объектов не обнаружено, что подтвердили лабораторные исследования.





Сергей СИЛАЕВ





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