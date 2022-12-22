Орловская картошка оказалась качественной

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16:30, 22 декабря 2022 года
Орловская картошка оказалась качественнойРоссельхознадзор проконтролировал почти 34 тысячи тонны продукта.
По информации пресс-службы управления ведомства, специалисты провели мониторинг состояния семян и продовольственного картофеля на территории Орловщины. Сотрудники Россельхознадзора проверили 27 940 тонн семенного картофеля и 5 991 тонну продовольственного.
По итогам проверки в шести картофелеводческих хозяйствах региона карантинных объектов не обнаружено, что подтвердили лабораторные исследования.
Сергей СИЛАЕВ