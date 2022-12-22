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17:00, 22 декабря 2022 года Трое жителей Орловщины "инвестировали" в мошенников Все потерпевшие надеялись заработать легкие деньги.





45-летний амчанин и 46-летний житель Глазуновского района стали жертвами мошенников при попытке заработать на инвестициях. Объявления о возможности легкого заработка мужчины увидели в интернете. Житель Мценска за полтора месяца перевел злоумышленникам 784 тысяч рублей, остановившись только после беседы с юристами по вопросу возможного списания кредитов. Второй мужчина общался с "финансовым консультантом" через мессенджер, отдав более миллиона рублей собственных средств, взятых в кредит и в долг у знакомых.



Аналогичным способом была обманута пожилая орловчанка. Она отдала и сбережения, и деньги, полученные в кредит, - сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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