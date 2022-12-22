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17:30, 22 декабря 2022 года

Ливны отпразднуют годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В честь 91-й годовщины состоится ряд патриотических мероприятий.


Город Ливны отпразднует 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков на этой неделе. 23 декабря в районном центре пройдет ряд патриотических мероприятий. 

Районная администрация опубликовала программу событий. В 11.00 у братского захоронения в городском парке состоится торжественное мероприятие, к памятникам возложат цветы.  

В 15.00 в Центре молодежи "Лидер" начнутся концерт и благотворительная акция по сбору средств в поддержку участников специальной военной операции. Вход на концерт бесплатный. Внести пожертвование можно будет в фойе.

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Ольга СУПОНЕВА
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