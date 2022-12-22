В Орле готовится к отправке четырехтонная посылка для танкистов

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19:00, 22 декабря 2022 года
В Орле готовится к отправке четырехтонная посылка для танкистовЧетвертый гуманитарный груз отправится на передовую в ближайшее время.
Жители областной столицы уже в четвертый раз собрали гуманитарную помощь для бойцов танкового полка. В груз вошли продукты, одежда, белье, обувь, медикаменты, средства гигиены и спальные мешки.
Бойцы также получат автомобильные запчасти, автомасла и антифриз, печи-буржуйки. В эту же посылку включили открытки с теплыми пожеланиями и игрушки от детей.
Татьяна Тимохина