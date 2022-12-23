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8:00, 23 декабря 2022 года Орловский храм передал участникам СВО карманные молитвословы и шевроны Посылку подготовили прихожане.





Супруги Игорь и Надежда, посещающие орловский храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших", подготовили для участников СВО карманные молитвословы, которые удобно использовать в полевых условиях, - сообщили в Орловской митрополии.



Также прихожане заказали шевроны с изображением Спаса Нерукотворного. Их освятил иерей Артемий Торопов.



Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" приглашает всех желающих присоединиться к сбору помощи. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (953) 616-75-92.



Фото: храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" г. Орла.





Орловское Информбюро





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