Орловцам рассказали, как правильно выбрать мандарины

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19:30, 22 декабря 2022 года
Орловцам рассказали, как правильно выбрать мандариныРекомендации опубликовал Роспотребнадзор.
По информации пресс-службы регионального ведомства, мандарины полезны, так как содержат большое количество витаминов и антиоксидантов и не содержат нитратов. В мандариновом соке множество минералов, кальция, магния и калия.
– В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура, а также белая сеточка. Кожура богата эфирными маслами, а также органическими кислотами и флавоноидами, - уточнили в Роспотребнадзоре.
Специалисты рекомендуют не покупать фрукты в несанкционированных местах торговли и обращать внимание на оформление ценников. Торговая точка должна быть со стеллажами, а продавец обязан иметь при себе документы о качестве продукции и работать в санитарной одежде. Не нужно забывать и о гигиене: мыть руки и фрукты перед употреблением.
Плод перед покупкой необходимо тщательно осмотреть: фрукт не должен иметь вмятин, повреждений, признаков гнили или плесени. Свежий мандарин ароматный, упругий и равномерно окрашенный с легко отделяемой кожурой. Хвостик с зелеными листьями – не показатель свежести. Чем светлее плод, тем кислее мякоть, сообщили в ведомстве.
Сергей СИЛАЕВ