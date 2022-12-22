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18:30, 22 декабря 2022 года

Андрей Клычков исполнит желания орловских и донбасских детей

Губернатор Орловской области принимает участие в традиционной новогодней акции "Елка желаний".


Губернатор Орловской области Андрей Клычков снял с "Елки желаний" записки от детей из Орловской области и Донбасса. Глава региона заверил, что мечты, написанные ребятами в елочных игрушках, он обязательно выполнит.

Желание восьмилетнего Димы – синтезатор, пятилетней Варвары – набор художника, а двенадцатилетняя София-Виктория из ДНР попросила планшет.

Благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" проходит в стране в юбилейный, пятый раз. Цель – подарить ощущение праздника детям и пожилым гражданам, вынужденым бороться с жизненными трудностями. Присоединиться в качестве дарителя может любой желающий. Все подробности на сайте акции.


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