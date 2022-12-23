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8:30, 23 декабря 2022 года Площадь Содружества станет единственным безопасным местом для запуска фейерверков в Орле В других местах областной столицы использование пиротехники категорически запрещено.





В Орле оборудуют единственную разрешенную зону для запуска пиротехники. Она будет расположена на площади Содружества в Северном районе города (Московское шоссе, 137к5) и оборудована по всем правилам безопасности, однако власти рекомендуют вовсе воздержаться от фейерверков, петард и хлопушек.



В местах большого скопления людей использование пиротехники строго запрещено. В Орле это площадь и улица Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, пл. Маршала Жукова, парк Победы, территории, прилегающие к КДЦ "Металлург" и Городскому центру культуры и прочие.



Напомним, что решением оперативного штаба Новый год на Орловщине пройдет без фейерверков и салютов, которые организуют для людей органы государственной власти и местного самоуправления.





Орловское Информбюро





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