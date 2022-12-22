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20:00, 22 декабря 2022 года Средняя зарплата в Орловской области превысила 40 тысяч рублей Данные предоставил Орелстат.





По данным ведомства, средняя номинальная начисленная плата за октябрь 2022 года в регионе на предприятиях и организациях составила 40 331 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, показатель увеличился на 14,6%. Самые большие зарплаты в регионе готовы выплачивать в финансовой и страховой деятельности – 60 865 рублей, сельском хозяйстве – 47 398, и государственном управлении – 45 408. Показатели ниже среднего отмечены в сфере оптовой и розничной торговли – 35 602 рубля, в области здравоохранения и социальных услуг – 34 347 и в области культуры, спорта – 32 467.





Сергей СИЛАЕВ





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