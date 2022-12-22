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20:30, 22 декабря 2022 года Выставка в честь юбилея больницы МОПРа открылась в Орле Медицинскому учреждению исполнилось 240 лет.





Выставка в честь 240-го дня рождения Орловской областной клинической больницы МОПРа открылась в Бунинке. Посетители библиотеки могут познакомиться с двухвековой историей медицинской организации.



ООКБ - одна из самых больших и старых больниц нашей области. Она начиналась как губернская, с сорока коек, а сегодня является центром сосредоточения новых достижений медицинской науки и практики на Орловщине.



В экспозицию, расположившуюся в Бунинке, вошли издания, посвященные истории, сегодняшней деятельности и сотрудникам Орловской областной клинической больницы. Доступна для ознакомления выставка до конца 2022 года.



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Ольга СУПОНЕВА





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