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20:30, 22 декабря 2022 года

Выставка в честь юбилея больницы МОПРа открылась в Орле

Медицинскому учреждению исполнилось 240 лет.


Выставка в честь 240-го дня рождения Орловской областной клинической больницы МОПРа открылась в Бунинке. Посетители библиотеки могут познакомиться с двухвековой историей медицинской организации.

ООКБ - одна из самых больших и старых больниц нашей области. Она начиналась как губернская, с сорока коек, а сегодня является центром сосредоточения новых достижений медицинской науки и практики на Орловщине. 

В экспозицию, расположившуюся в Бунинке, вошли издания, посвященные истории, сегодняшней деятельности и сотрудникам Орловской областной клинической больницы. Доступна для ознакомления выставка до конца 2022 года. 

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Ольга СУПОНЕВА
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