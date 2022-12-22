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9:00, 22 декабря 2022 года В Орловской области проходит чемпионат по легкой атлетике Спортсмены соревнуются в беге, прыжках в длину и высоту.









Как В программе соревнований забеги на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами, прыжок в длину и высоту, а также тройной прыжок.



Сегодня старт соревнований в 14.30. В Орле проходят областные соревнования по легкой атлетике. Они начались накануне, 22 декабря, и продолжатся сегодня.Как сообщает официальный сайт обладминистрации, площадкой для состязаний стал манеж Училища Олимпийского резерва.





Ольга СУПОНЕВА





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