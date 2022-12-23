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9:00, 23 декабря 2022 года

Телефонные мошенники несколько дней вытягивали деньги из орловчанки

Женщина потеряла собственные сбережения и влезла в кредит, чтобы избавиться от мнимой опасности.


Жительница Шаблыкинского района Орловской области стала жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленники представились работниками банка и заявили, что со счета женщины пытаются снять средства по доверенности. Мошенники посоветовали орловчанке поехать в областной центр, снять часть денег и перевести их на спецсчета. Так женщина и поступила.

Злоумышленники не успокоились и еще три дня звонили орловчанке под похожими предлогами. Женщина переводила деньги. В последний раз ей заявили, что на нее оформляют кредит. Ее саму убедили оформить заем и перевести злоумышленникам деньги. Лишь поговорив с родственниками, женщина поняла, что была обманута.

Неизвестно, сколько потеряла орловчанка. Как сообщили в областном УМВД, возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.


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