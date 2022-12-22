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19:45, 22 декабря 2022 года Эпидобстановка отправляет орловских школьников на ранние каникулы Это решение вызвано ростом числа заражений гриппом и ОРВИ.





Орловские школьники выйдут на зимние каникулы 26 декабря. Это решение вызвано ростом числа заражений гриппом и ОРВИ. Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировано почти 12 тысяч заболевших, что увеличило нагрузку на медиков. Подробнее – в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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