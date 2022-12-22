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20:15, 22 декабря 2022 года

Температурные качели превратили орловские улицы в каток

Ледяной дождь, обрушившийся в ЦФО, вновь осложнил дорогу горожан, а кого-то и вовсе отправил в травмпункт.


На Центральный федеральный округ обрушился ледяной дождь. Коркой покрылись почти все тротуары Орла, что усложнило дорогу пешеходам. Некоторым не повезло получить травму. Коммунальщики еще минувшей ночью начали посыпать дороги песком, продолжив эту работу и днем. За эту неделю погода кардинально сменилась уже дважды, сделав трассы настоящим испытанием и для водителей, но резкого увеличения числа ДТП не последовало.

Слякоть и колебания температуры будут продолжаться вплоть до воскресенья. А вот начало следующей недели обещает быть снежным и с небольшим морозом.


Даниил Борисов
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