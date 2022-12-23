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7:30, 23 декабря 2022 года В пятницу 23 декабря в Орле +2 градуса и дождь Публикуем подробный прогноз погоды.





Росгидрометцентр, сегодня в Орле пасмурно, столбики термометров задержатся в районе отметки в +2 градуса. Временами ожидается дождь.



Сильный ветер с юга, скорость 6 м/с, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.



Судя по



Как сообщает, сегодня в Орле пасмурно, столбики термометров задержатся в районе отметки в +2 градуса. Временами ожидается дождь.Сильный ветер с юга, скорость 6 м/с, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.Судя по прогнозу синоптиков, оттепель в ближайшие дни не покинет регион. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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