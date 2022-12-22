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19:10, 22 декабря 2022 года Андрей Клычков поучаствовал в заседании Госсовета по молодежной политике Обсуждалась ее реализация в современных условиях.





22 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Его провел президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил важность работы по созданию условий, в которых молодежь участвовала бы волонтерских практиках наряду с учебой, набирая тем самым опыт гражданской ответственности и солидарности.



Молодые орловцы активно участвуют в добровольчестве. В этом году общее число орловцев, вовлеченных в волонтерство, составило порядка 60 тыс. человек.





Орловское Информбюро





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