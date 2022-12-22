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20:40, 22 декабря 2022 года Орловцы совершают гражданские подвиги в стремлении помочь армии Орловщина своих не бросает.





Орловская область объединилась в стремлении помочь российским военнослужащим. Каждый, кто вносит свою лепту, совершает гражданский подвиг. Есть и особые истории. Пенсионерка Раиса Логвинова устроилась гардеробщицей в поликлинику, чтобы помогать участникам СВО. Женщина пожертвовала первую зарплату и хочет продолжать поддерживать бойцов. Другой пример – дедушка, накопивший денег и купивший генератор для нужд военных.



Помогают все – бизнес, общественные объединения, учебные заведения, посетители ярмарок и сногие другие. Орловщина своих не бросает.





Татьяна Тимохина





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