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9:30, 23 декабря 2022 года Прихожане орловского храма передали беспилотники российским военным Также в посылку добавили продовольствие и медикаменты.





Прихожане Свято-Троицкого храма города Орла передали посылку для мотострелковой дивизии, участвующей в СВО. В груз вошли два беспилотника, медикаменты, консервы и сладости к Новому году. Военные поблагодарили орловцев за помощь.



Приход продолжит поддерживать участников СВО. Дополнительную информацию желающие присоединиться могут узнать по телефону: +7 (953) 622-89-47.



Фото с сайта Орловской епархии





Орловское Информбюро





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