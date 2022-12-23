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10:30, 23 декабря 2022 года Орловец приговорен к 9 годам колонии за убийство собутыльника К трагедии привела вспыхнувшая между мужчинами ссора.





Орловский районный суд приговорил 37-летнего местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за убийство 62-летнего приятеля. В августе мужчины выпивали на веранде дома в деревне Михайловка, поссорившись в ходе застолья. В один момент осужденный схватился за нож и зарезал собутыльника ударом ножа в шею.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Орловское Информбюро





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