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11:00, 23 декабря 2022 года Новогодняя индексация пенсии затронет 161 тысячу орловцев Выплаты в новом размере начнут приходить уже в конце этого месяца.





С 1 января 2023 года в Орловской области на 4,8% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Рост выплат затронет 161 тысячу орловцев. Выплаты в новом размере начнут приходить уже в конце этого месяца.



С нового года увеличат все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.





Орловское Информбюро





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