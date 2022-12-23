Главная » Новости



15:00, 23 декабря 2022 года Работников кафе в Орле перед новогодними праздниками инструктирует МЧС Сотрудникам рассказали как действовать в случае пожара или другого ЧП.





С работниками общепита в преддверии праздников проводят инструтажи спасатели. Официантам, барменам и администраторам рассказывают об алгоритме действий на случай пожаров или других ЧП.



- Особое внимание уделено важности соблюдения противопожарного режима и информирования граждан о безопасных действиях в случае возникновения чрезвычайных происшествий. Сотрудники МЧС обратили внимание на обеспечение безопасности при использовании световой иллюминации и на проведение дополнительных проверок систем противопожарной защиты, путей эвакуации, - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.



Работникам кафе, также, вручили тематические памятки.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2