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11:30, 23 декабря 2022 года В орловских детях воспитывают бережное отношение к природе Заботу об экологии от ребят детского сада № 96 отметили на международном уровне.





Детский сад № 96 города Орла отличился в международном конкурсе "Экология – дело каждого", призванного с юных лет воспитывать уважение и бережливость к окружающей среде. Свою работу дети представили на утреннике. Среди гостей был начальник Приокского управления Росприроднадзора Александр Богуш. Он приехал с подарками – ноутбуком и дипломом призеров конкурса. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.

















Татьяна Тимохина





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