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10:22, 23 декабря 2022 года В Орле наградили энергетиков Лучших работников энергетической промышленности отметили в их профессиональный праздник.





Торжественное собрание по случаю Дня работников энергетической промышленности состоялось в их профессиональный праздник, 22 декабря. Заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам компаний, обеспечивающих наш регион энергией электричества.



Кроме того, были вручены и награды Министерства энергетики Российской Федерации за личный вклад в развитие отрасли. Мероприятие завершилось концертом с участием ансамбля танца "Славица", сообщает пресс-служба регионального правительства.











Ольга СУПОНЕВА





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