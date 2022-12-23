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10:22, 23 декабря 2022 года

В Орле наградили энергетиков

Лучших работников энергетической промышленности отметили в их профессиональный праздник.


Торжественное собрание по случаю Дня работников энергетической промышленности состоялось в их профессиональный праздник, 22 декабря. Заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам компаний, обеспечивающих наш регион энергией электричества. 

Кроме того, были вручены и награды Министерства энергетики Российской Федерации за личный вклад в развитие отрасли. Мероприятие завершилось концертом  с участием ансамбля танца "Славица", сообщает пресс-служба регионального правительства. 





Ольга СУПОНЕВА
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