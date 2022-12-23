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13:00, 23 декабря 2022 года Житель Орла вспомнил о сыне только когда ему запретили садиться за руль Мужчина не платил алименты своему ребенку.





Как рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области, долг перед сыном у орловца накопился в размере больше 100 тысяч рублей. Сперва он платил алименты, четвертую часть своего дохода, а после стал отлынивать от этой обязанности: то вовсе не переводил деньги, то не в полном объеме.



За дело взялись приставы. Пришлось ограничить отца в праве садиться за руль. И только тогда, не желая становиться пешеходом, мужчина выплатил все долги своему ребенку.





Ольга СУПОНЕВА





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