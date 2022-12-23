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10:46, 23 декабря 2022 года В Орле пропал без вести 34-летний мужчина О местонахождении Антона Алексеенко ничего не известно уже неделю, с 14 декабря.





Ориентировку о поиске орловца распространил ПСО "Лиза Алерт". Родственники ничего не знают о возможном месте нахождения 34-летнего Антона Алексеенко с 14 декабря.



Приметы мужчины: рост 170 см, телосложение худощавое, каштановые короткие волосы, карие глаза. В чем он был оде неизвестно.



Всех, кто знает что-либо о месте нахождения пропавшего, просьба сообщать по телефону горячей линии "Лиза Алерт" 8 800 700 54 52.





Ольга СУПОНЕВА





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