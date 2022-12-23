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14:30, 23 декабря 2022 года Заслуженный тренер России Клавдия Наумова отмечает 82-летие "Легенда № 57" за свою карьеру вырастила целую плеяду чемпионов различного уровня.





23 декабря свой 82-й День рождения отмечает Заслуженный тренер России и Почетный гражданин города Орла Клавдия Наумова. Вот уже 60 лет она растит чемпионов по акробатике различных уровней. Свой праздник прославленный тренер традиционно проводит среди воспитанников, которые съезжаются в Орел на традиционные соревнования, посвященные Клавдии Наумовой.



Свой спортивный путь Клавдия Наумова начала в родном городе Магнитогорске, к окончанию школы став мастером спорта по гимнастике. В составе сборной страны Наумова принимала участие в крупных состязаниях, но на Спартакиаде народов СССР в Киеве получила серьезную травму колена, после чего ушла в акробатику.











Орловское Информбюро





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