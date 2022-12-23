Строительство спортивных объектов в России с использованием механизмов государственно-частного партнерства

На заседании специальной Комиссии Государственной Думы РФ подвели итоги отбора спортивных проектов, субсидируемых из федерального бюджета.

На заседании специальной Комиссии Государственной Думы РФ по государственно-частному партнерству, которая создана при Комитете по физической культуре и спорту, 07 декабря 2022 года,