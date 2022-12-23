пятница 23.12.2022 13:55:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:52, 23 декабря 2022 года

Строительство спортивных объектов в России с использованием механизмов государственно-частного партнерства

На заседании специальной Комиссии Государственной Думы РФ подвели итоги отбора спортивных проектов, субсидируемых из федерального бюджета.

 

На заседании специальной Комиссии Государственной Думы РФ по государственно-частному партнерству, которая создана при Комитете по физической культуре и спорту, 07 декабря 2022 года, подвели итоги отбора спортивных проектов, субсидируемых из федерального бюджета.

В мероприятии приняли участие представители Министерства спорта, Министерства финансов и Счетной палаты РФ. Ведомство получило 54 заявки от инвесторов из всех федеральных округов. Выбрали 24 лучших проекта. Это разные спортивные комплексы: плавательные бассейны, крытые футбольные манежи небольшого размера, лыже-роллерные трассы, физкультурно-оздоровительные комплексы. На их строительство в 2023 году из федерального бюджета будет потрачено около 3 млрд рублей. Еще около 3 млрд должны будут вложить сами инвесторы.

Проекты отбирались с условием, что они как раз будут ориентированы на массовый спорт и расположены максимально в шаговой доступности для наших жителей в регионах. Все предложения, которые звучали на заседании, будут тщательно проанализированы, так как таких проектов и инвесторов, желающих вкладываться в спорт, становилось больше. Такие задачи ставит руководство страны и также ставит современная обстановка.

По мнению эксперта кафедры «История, политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Геннадия Мартынова, такой отбор, проводимый Министерством спорта России - это первый опыт.

Благодаря таким проектам спорт будет развиваться, но без привлечения частных инвесторов, без создания условий для вложения частных инвестиций развитие спорта на сегодняшний день невозможно.

 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.