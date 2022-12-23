Строительство спортивных объектов в России с использованием механизмов государственно-частного партнерства

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10:52, 23 декабря 2022 года
Строительство спортивных объектов в России с использованием механизмов государственно-частного партнерстваНа заседании специальной Комиссии Государственной Думы РФ подвели итоги отбора спортивных проектов, субсидируемых из федерального бюджета.
На заседании специальной Комиссии Государственной Думы РФ по государственно-частному партнерству, которая создана при Комитете по физической культуре и спорту, 07 декабря 2022 года, подвели итоги отбора спортивных проектов, субсидируемых из федерального бюджета.
В мероприятии приняли участие представители Министерства спорта, Министерства финансов и Счетной палаты РФ. Ведомство получило 54 заявки от инвесторов из всех федеральных округов. Выбрали 24 лучших проекта. Это разные спортивные комплексы: плавательные бассейны, крытые футбольные манежи небольшого размера, лыже-роллерные трассы, физкультурно-оздоровительные комплексы. На их строительство в 2023 году из федерального бюджета будет потрачено около 3 млрд рублей. Еще около 3 млрд должны будут вложить сами инвесторы.
Проекты отбирались с условием, что они как раз будут ориентированы на массовый спорт и расположены максимально в шаговой доступности для наших жителей в регионах. Все предложения, которые звучали на заседании, будут тщательно проанализированы, так как таких проектов и инвесторов, желающих вкладываться в спорт, становилось больше. Такие задачи ставит руководство страны и также ставит современная обстановка.
По мнению эксперта кафедры «История, политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Геннадия Мартынова, такой отбор, проводимый Министерством спорта России - это первый опыт.
Благодаря таким проектам спорт будет развиваться, но без привлечения частных инвесторов, без создания условий для вложения частных инвестиций развитие спорта на сегодняшний день невозможно.