В орловском музее ИЗО представлена выставка шедевров западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков

|
|
|Главная » Новости
13:30, 23 декабря 2022 года
В орловском музее ИЗО представлена выставка шедевров западноевропейской гравюры XVIII – XIX вековВ экспозиции представлено более 140 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии.
В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка "Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков". Она работает по 15 января. В экспозиции представлены более 140 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. Произведения созданы с работ Рембрандта, Дюрера, Рафаэля, Веронезе, Рубенса и других.
Эва Стасюлевич