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13:30, 23 декабря 2022 года В орловском музее ИЗО представлена выставка шедевров западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков В экспозиции представлено более 140 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии.





В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка "Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков". Она работает по 15 января. В экспозиции представлены более 140 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. Произведения созданы с работ Рембрандта, Дюрера, Рафаэля, Веронезе, Рубенса и других.





Эва Стасюлевич





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